Afyonkarahisar Ticaret Borsası
08.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kırıntı etin kilogramı 27 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kırıntı etin kilogramı 27 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kırıntı et
|HTS
|27,00
|27,00
|Karkas et
|HTS
|34,00
|35,00
|Buğday
|HMS
|1,35
|1,80
|Arpa
|HMS
|1,32
|1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA