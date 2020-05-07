Afyonkarahisar Ticaret Borsası
07.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 38-46 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 38-46 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|38,00
|46,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|31,00
|Buğday
|HTS
|1,60
|1,87
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA