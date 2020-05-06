Afyonkarahisar Ticaret Borsası
06.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 - 39,75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 - 39,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|39,75
|Karkas et
|HTS
|26,00
|30,00
|Buğday
|HMS
|1,60
|3,90
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA