Afyonkarahisar Ticaret Borsası
05.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB), kemiksiz etin kilogramı 36 ila 47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|47,00
|Karkas et
|HTS
|28,50
|40,00
|Buğday
|HTS
|1,60
|1,87
|Mısır
|HMS
|1,20
|1,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA