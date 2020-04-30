Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34 ila 37 liradan satıldı.
30.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:08
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34 ila 37 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Karkas et
|HTS
|34,00
|37,00
|Sucuk
|HTS
|34,00
|34,00
|Buğday
|HMS
|1,98
|1,98
|Arpa
|HTS
|1,20
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA