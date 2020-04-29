Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan satıldı.
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:59
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35,11 ila 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|35,11
|38,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|33,30
|Buğday
|HMS
|1,30
|2,00
|Arpa
|HMS
|1,12
|1,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA