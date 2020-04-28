Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 36-37 liradan satıldı.
28.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:54
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 36-37 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|37,00
|Kuzu eti
|HTS
|44,00
|44,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|2,03
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA