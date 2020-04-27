Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 36-44 liradan satıldı.
27.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 36-44 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|44,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|33,66
|Buğday
|HMS
|1,10
|1,70
|Buğday unu
|HTS
|1,30
|1,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA