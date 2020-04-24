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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-36 liradan satıldı.

24.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-36 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 36,00
Karkas et

 HTS

 30,00

 30,00
Buğday

 HMS

 1,68

 1,75
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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