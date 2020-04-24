Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-36 liradan satıldı.
24.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|35,00
|36,00
|Karkas et
|HTS
|30,00
|30,00
|Buğday
|HMS
|1,68
|1,75
|Arpa
|HMS
|1,40
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA