Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41,50 - 48,50 liradan satıldı.
13.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41,50 - 48,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|41,50
|48,50
|Karkas et
|HTS
|25,50
|36,00
|Arpa
|HTS
|1,43
|1,58
|Buğday
|HTS
|1,78
|1,78
Kaynak: AA