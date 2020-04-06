Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 33-46 liradan satıldı.
06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 33-46 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|33,00
|46,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|38,00
|Arpa
|HTS
|1,37
|1,37
|Kırık buğday
|HTS
|1,20
|1,40
Kaynak: AA