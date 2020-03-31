Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-38 liradan satıldı.
31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:24
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|35,00
|38,00
|Karkas et
|HTS
|24,75
|34,50
|Nohut
|HTS
|5,00
|5,00
|Buğday
|HMS
|1,72
|1,72
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA