Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.
25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|35,00
|41,00
|Karkas et
|HTS
|25,00
|34,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,76
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,35
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA