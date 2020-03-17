Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
17.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|25,00
|36,20
|Kuzu eti
|HTS
|48,00
|48,00
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA