Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41-93 liradan satıldı.
16.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 41-93 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|41,00
|93,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
|37,60
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,40
|1,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA