Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-92 liradan satıldı.
13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-92 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|34,00
|92,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
|34,00
|Arpa
|HMS
|1,25
|1,30
|Buğday
|HMS
|1,45
|1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA