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Afyon, Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.

10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 39,60

 44,50
Karkas et

 HTS

 30,99

 30,99
Arpa

 HMS

 1,10

 1,40
Buğday

 HMS

 1,54

 1,76
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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