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Afyon, Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.

09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 65,49

 65,49
Karkas et

 HTS

 31,00

 33,00
Arpa

 HMS

 1,42

 1,45
Buğday

 HMS

 1,15

 1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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