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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 42-45,75 liradan satıldı.

06.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 42-45,75 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 42,00

 45,75
eti

 HTS

 44,00

 45,00
Mısır

 HTS

 1,40

 1,40
Buğday

 HMS

 1,35

 2,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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