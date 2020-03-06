Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 42-45,75 liradan satıldı.
06.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:50
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 42-45,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 42,00
|45,75
| Kuzu eti
| HTS
| 44,00
| 45,00
| Mısır
| HTS
| 1,40
| 1,40
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 2,00
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA