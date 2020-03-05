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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 27,99-36,50 liradan satıldı.

05.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 27,99-36,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 27,99

 36,50
Kemiksiz et

 HTS

 34,00

 90,00
Mısır

 HTS

 1,25

 1,27
Buğday

 HMS

 1,30

 1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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