Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 27,99-36,50 liradan satıldı.
05.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 27,99-36,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 27,99
| 36,50
| Kemiksiz et
| HTS
| 34,00
| 90,00
| Mısır
| HTS
| 1,25
| 1,27
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA