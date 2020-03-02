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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 34,5-36 liradan satıldı.

02.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 34,5-36 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 34,50

 36,00
eti

 HTS

 45,00

 48,00
Mısır

 HMS

 1,23

 1,23
Arpa

 HMS

 1,20

 1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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