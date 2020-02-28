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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.

28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 28,00

 34,00
eti

 HTS

 41,00

 45,00
Buğday

 HMS

 1,65

 1,70
Arpa

 HMS

 1,30

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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