Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.
28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 28-34 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 34,00
| Kuzu eti
| HTS
| 41,00
| 45,00
| Buğday
| HMS
| 1,65
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA