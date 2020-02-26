Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.
26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Karkas et
| HTS
| 26,00
| 31,00
| Mısır
| HTS
| 1,19
| 1,39
| Buğday
| HMS
| 1,60
| 1,81
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA