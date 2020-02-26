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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 26-31 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et

 HTS

 26,00

 31,00
Mısır

 HTS

 1,19

 1,39
Buğday

 HMS

 1,60

 1,81
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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