Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-58 liradan satıldı.
25.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-58 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 33,00
| 58,00
| Karkas et
| HTS
| 27,00
| 33,00
| Sucuk
| HTS
| 35,50
| 43,00
| Buğday
| HMS
| 1,60
| 1,60
| Arpa
|HMS
|1,10
|1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA