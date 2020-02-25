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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-58 liradan satıldı.

25.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 33-58 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 33,00

 58,00
Karkas et

 HTS

 27,00

 33,00
Sucuk

 HTS

 35,50

 43,00
Buğday

 HMS

 1,60

 1,60
Arpa

 HMS 1,10 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

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