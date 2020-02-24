Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 67,84 liradan satıldı.
24.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:14
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 67,84 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 67,84
| 67,84
| Karkas et
| HTS
| 29,50
| 33,50
| Pastırma
| HTS
| 78,17
| 78,17
| Buğday
| HMS
| 1,60
| 1,90
| Mısır
|HTS
|1,22
|1,23
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA