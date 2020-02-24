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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 67,84 liradan satıldı.

24.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:14
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 67,84 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 67,84

 67,84
Karkas et

 HTS

 29,50

 33,50
Pastırma

 HTS

 78,17

 78,17
Buğday

 HMS

 1,60

 1,90
Mısır

 HTS 1,22 1,23
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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