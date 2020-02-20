Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 32,55 liradan satıldı.
20.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 32,55 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Sucuk
| HTS
| 32,55
| 32,55
| Salam
| HTS
| 16,51
| 16,51
| Sosis
| HTS
| 17,60
| 17,60
| Buğday
| HMS
| 1,70
| 1,70
| Arpa
|HMS
|1,40
|1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA