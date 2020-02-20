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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 32,55 liradan satıldı.

20.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 32,55 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Sucuk

 HTS

 32,55

 32,55
Salam

 HTS

 16,51

 16,51
Sosis

 HTS

 17,60

 17,60
Buğday

 HMS

 1,70

 1,70
Arpa

 HMS 1,40 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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