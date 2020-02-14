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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.

14.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:04
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 39,00

 78,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 33,00
Pastırma

 HTS

 73,77

 137,26
Mısır

 HTS

 1,23

 1,24
Beyaz haşhaş

 HMS

 18,50

 20,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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