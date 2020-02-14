Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.
14.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:04
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,00
| 78,00
| Karkas et
| HTS
| 24,00
| 33,00
| Pastırma
| HTS
| 73,77
| 137,26
| Mısır
| HTS
| 1,23
| 1,24
| Beyaz haşhaş
| HMS
| 18,50
| 20,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA