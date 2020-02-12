Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve karkas kesimin kilogramı 28,71-28,96 liradan satıldı.
12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve karkas kesimin kilogramı 28,71-28,96 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Düve karkas kesim
| HTS
| 28,71
| 28,96
| Buğday
| HMS
| 1,70
| 1,78
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,45
| Mısır
| HTS
| 1,12
| 1,32
| Pirinç
| HTS
| 5,85
| 8,81
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA