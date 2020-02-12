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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve karkas kesimin kilogramı 28,71-28,96 liradan satıldı.

12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında düve karkas kesimin kilogramı 28,71-28,96 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Düve karkas kesim

 HTS

 28,71

 28,96
Buğday

 HMS

 1,70

 1,78
Arpa

 HMS

 1,40

 1,45
Mısır

 HTS

 1,12

 1,32
Pirinç

 HTS

 5,85

 8,81
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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