Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 17,14 liradan satıldı.
10.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 17,14 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Salam
| HTS
| 17,14
| 17,14
| Sucuk
| HTS
| 37,67
| 37,67
| Sosis
| HTS
| 17,75
| 17,75
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA