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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 17,14 liradan satıldı.

10.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında salamın kilogramı 17,14 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Salam

 HTS

 17,14

 17,14
Sucuk

 HTS

 37,67

 37,67
Sosis

 HTS

 17,75

 17,75
Buğday

 HMS

 1,30

 1,50
Arpa

 HMS

 1,00

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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