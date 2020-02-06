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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35, en yüksek 38 liradan satıldı.

06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35, en yüksek 38 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 38,00
Dana eti

 HTS

 37,00

 37,00
Karkas et

 HTS

 22,50

 31,00
Buğday

 HMS

 1,25

 2,00
Arpa

 HMS

 1,20

 1,49
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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