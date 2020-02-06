Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35, en yüksek 38 liradan satıldı.
06.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 38,00
| Dana eti
| HTS
| 37,00
| 37,00
| Karkas et
| HTS
| 22,50
| 31,00
| Buğday
| HMS
| 1,25
| 2,00
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,49
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA