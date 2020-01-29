Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
29.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 26,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,30
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA