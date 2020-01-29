Haberler » Ekonomi » Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

29.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 35,00

 42,00
Karkas et

 HTS

 26,00

 32,00
Buğday

 HMS

 1,30

 1,30
Arpa

 HMS

 1,10

 1,45
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler