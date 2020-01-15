Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
15.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kuzu eti
| HTS
|40,00
| 40,00
| Mısır
| HMS
| 1,00
| 1,00
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,30
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA