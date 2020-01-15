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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

15.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kuzu eti

 HTS

 40,00 40,00
Mısır

 HMS

 1,00

 1,00
Buğday

 HMS

 1,10

 1,70
Arpa

 HMS

 1,30

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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