Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.
14.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 33-42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|33,00
| 42,00
| Karkas et
| HTS
| 24,50
| 32,50
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA