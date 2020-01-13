Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,12 liradan satıldı.
13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|40,12
| 40,12
| Pastırma
| HTS
| 77,68
| 77,68
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA