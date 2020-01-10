Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.
10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|35,00
| 35,00
| Kuzu eti
| HTS
| 41,00
| 42,00
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA