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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

09.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 27,50 27,50
Nohut

 HTS

 5,45

 8,89
Buğday

 HMS

 1,45

 1,50
Arpa

 HMS

 1,15

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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