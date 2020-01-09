Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
09.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|27,50
| 27,50
| Nohut
| HTS
| 5,45
| 8,89
| Buğday
| HMS
| 1,45
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,15
| 1,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA