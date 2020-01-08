Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 26,50-32 liradan satıldı.
08.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 26,50-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|26,50
| 32,00
| Pastırma
| HTS
| 100,93
| 100,93
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,40
| Arpa
| HMS
| 1,40
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA