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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 26,50-32 liradan satıldı.

08.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 26,50-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 26,50 32,00
Pastırma

 HTS

 100,93

 100,93
Buğday

 HMS

 1,40

 1,40
Arpa

 HMS

 1,40

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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