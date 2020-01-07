Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23,50-32 liradan satıldı.
07.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23,50-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|23,50
| 32,00
| Buğday unu
| HTS
| 2,00
| 2,40
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA