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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23,50-32 liradan satıldı.

07.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 23,50-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 23,50 32,00
Buğday unu

 HTS

 2,00

 2,40
Buğday

 HMS

 1,30

 1,90
Arpa

 HMS

 1,00

 1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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