Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
06.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
|32,00
| 32,00
| Karkas et
| HTS
| 26,00
| 33,00
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 2,00
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA