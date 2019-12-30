Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-80 liradan satıldı.
30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|40,00
| 80,00
| Karkas et
| HTS
| 23,00
| 33,00
| Buğday
| HMS
| 1,35
| 1,50
| Arpa
| HMS
| 1,20
| 1,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA