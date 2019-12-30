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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-80 liradan satıldı.

30.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:00
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 40,00 80,00
Karkas et

 HTS

 23,00

 33,00
Buğday

 HMS

 1,35

 1,50
Arpa

 HMS

 1,20

 1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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