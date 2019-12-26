Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 34,48 liradan satıldı.
26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 34,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
|34,48
| 34,48
| Kemiksiz et
| HTS
| 35,19
| 44,19
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,42
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA