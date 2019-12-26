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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 34,48 liradan satıldı.

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 34,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Dana eti

 HTS

 34,48 34,48
Kemiksiz et

 HTS

 35,19

 44,19
Buğday

 HMS

 1,10

 1,90
Arpa

 HMS

 1,00

 1,42
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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