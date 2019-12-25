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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

25.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:14
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Dana eti

 HTS

 32,00 32,00
Karkas et

 HTS

 21,00

 32,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,65
Arpa

 HMS

 1,12

 1,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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