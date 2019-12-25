Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
25.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:14
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
|32,00
| 32,00
| Karkas et
| HTS
| 21,00
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,65
| Arpa
| HMS
| 1,12
| 1,12
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA