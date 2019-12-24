Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-45 liradan satıldı.
24.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 40-45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|40,00
| 45,00
| Karkas et
| HTS
| 28,00
| 32,50
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,80
| Arpa
| HMS
| 1,00
| 1,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA