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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 31 liradan satıldı.

23.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Karkas et

 HTS

 31,00 31,00
Pastırma

 HTS

 94,88

 94,88
Buğday

 HMS

 1,20

 1,80
Arpa

 HMS

 1,10

 1,45
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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