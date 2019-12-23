Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 31 liradan satıldı.
23.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:40
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, karkas etin kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|31,00
| 31,00
| Pastırma
| HTS
| 94,88
| 94,88
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,80
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,45
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA