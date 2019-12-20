Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21,25-30 liradan satıldı.
20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 21,25-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
|21,25
| 30,00
| Beyaz haşhaş
| HTS
| 20,40
| 20,40
| Buğday
| HMS
| 1,30
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA