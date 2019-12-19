Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.
19.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
|39,00
| 78,00
| Kırıntı et
| HTS
| 22,00
| 22,00
| Buğday
| HMS
| 1,20
| 1,64
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA