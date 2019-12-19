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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.

19.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı 39-78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 39,00 78,00
Kırıntı et

 HTS

 22,00

 22,00
Buğday

 HMS

 1,20

 1,64
Arpa

 HMS

 1,10

 1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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