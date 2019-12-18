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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı 32,11 liradan satıldı.

18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı 32,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Dana eti

 HTS

 32,11 32,11
Sarı haşhaş

 HMS

 17,00

 17,00
Buğday

 HMS

 0,80

 1,90
Arpa

 HMS

 0,75

 1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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