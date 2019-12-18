Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı 32,11 liradan satıldı.
18.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, dana etinin kilogramı 32,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Dana eti
| HTS
|32,11
| 32,11
| Sarı haşhaş
| HMS
| 17,00
| 17,00
| Buğday
| HMS
| 0,80
| 1,90
| Arpa
| HMS
| 0,75
| 1,10
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA