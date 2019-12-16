Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
16.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Karkas et
| HTS
| 29,00
| 29,00
| Beyaz haşhaş
| HMS
| 19,60
| 20,00
| Buğday
| HMS
| 1,40
| 1,70
| Arpa
| HMS
| 1,10
| 1,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA