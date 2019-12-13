Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, salamın kilogramı 11,40-16,56 liradan satıldı.
13.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, salamın kilogramı 11,40-16,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Salam
| HTS
| 11,40
| 16,56
| Mısır
| HTS
| 1,08
| 1,08
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,80
| Arpa
| HMS
| 1,12
| 1,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA