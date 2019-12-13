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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, salamın kilogramı 11,40-16,56 liradan satıldı.

13.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:22
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, salamın kilogramı 11,40-16,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Salam

 HTS

 11,40

 16,56
Mısır

 HTS

 1,08

 1,08
Buğday

 HMS

 1,10

 1,80
Arpa

 HMS

 1,12

 1,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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