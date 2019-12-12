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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

12.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et

 HTS

 39,60

 39,60
Karkas et

 HTS

 20,50

 32,00
Buğday

 HMS

 1,10

 1,55
Arpa

 HMS

 1,23

 1,24
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA
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