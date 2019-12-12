Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
12.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 39,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük
| En yüksek
| Kemiksiz et
| HTS
| 39,60
| 39,60
| Karkas et
| HTS
| 20,50
| 32,00
| Buğday
| HMS
| 1,10
| 1,55
| Arpa
| HMS
| 1,23
| 1,24
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA